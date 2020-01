Padre Nostro, modifica alla preghiera «non abbandonarci alla tentazione». Ecco quando a Messa

Padre Nostro, si cambia. E succederà ufficialmente dalle Messe del 29 novembre 2020, prima domenica D’Avvento.

La modifica è ‘rivoluzionaria’: non più «non indurci in tentazione» ma «non abbandonarci alla tentazione» su richiesta di Papa Francesco.

Il mons. Bruno Forte ha spiegato che la modifica è stata apportata «per una fedeltà alle intenzioni espresse dalla preghiera di Gesù e all’originale greco», aggiungendo che «in realtà l’originale greco usa un verbo che significa letteralmente ‘portarci, condurci’. La traduzione latina ‘inducere’ poteva richiamare l’omologo greco. Però, in italiano ‘indurre’ vuol dire ‘spingere a…’ in sostanza, far sì che ciò avvenga. E risulta strano che si possa dire a Dio ‘non spingerci a cadere in tentazione’. Insomma, la traduzione con ‘non indurci in…’ non risultava fedele».