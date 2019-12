Ottaviano è tra i Comuni della Città Metropolitana Napoli che ha aderito al protocollo di Legalità

“Ottaviano è tra i Comuni della Città Metropolitana Napoli che hanno approvato in consiglio comunale il protocollo di legalità. Stamattina lo abbiamo firmato in Prefettura, alla presenza del Prefetto, Sua Eccellenza Carmela Pagano la quale, peraltro, a breve lascerà il suo incarico dopo un’esperienza di oltre 2 anni. Siamo orgogliosi di appartenere ad una rete di enti che persegue la legalità nei fatti e non soltanto con le parole. Al prefetto Pagano va il nostro saluto, assieme al ringraziamento per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni.”

La dichiarazione del primo cittadino Luca Capasso.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa