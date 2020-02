Operetta Amore mio, prossimo recital con la coppia della lirica De Maio Lupoli

Ben venga quindi tale iniziativa dei due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli che con il giornalista, storico teatrale e musicale Giuseppe Giorgio, hanno voluto dare vita al rilancio di un genere che appartiene alla più grande tradizione della musica e del teatro della borghesia francese ed austriaca fin de siecle, approdata anche in Italia, all’interno della stagione teatrale del neo-nato progetto del Teatro Cortese, grazie all’impegno dell’Associazione Ente A.R.T.I. -Teatro e Musica con la direzione organizzativa di Anna Sciotti e Rita Paolino e la direzione artistica di Giuseppe Giorgio, nuova struttura teatrale che intende porsi per la zona dei Colli Aminei e per la restante città, come un punto di riferimento artistico e come uno spazio capace di fare respirare l’arte dello spettacolo a 360 gradi.

Dettagli dell’ Evento :

Venerdì 6 marzo h.21.15

Teatro Cortese

Viale del Capricorno ( Colli Aminei) n.4

Napoli

Prezzi :

Intero 15€

12 cral e gruppi

Info e prenotazioni

081 9223536

331 7462854