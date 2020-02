Obbligo di mettere in auto seggiolini rinviato al 6 marzo 2020

Era prevista per il 7 novembre 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di mettere in auto seggiolini, per bambini sotto i 4 anni di età, dotati di sistema anti-abbandono. Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevedeva detto obbligo però, i dispositivi sono andati esauriti nei negozi specializzati, generando non poche difficoltà per le famiglie che non riuscivano a reperirli per mettersi in regola, rimanendo quindi esposte alla prevista sanzione da 81 a 326 euro (56,70 euro se il pagamento avviene entro 5 giorni) più la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Per venire incontro a tutti coloro che non riuscivano a reperire i dispositivi anti abbandono, il governo ha disposto di procrastinare la vigenze dell’obbligo di cui sopra, la cui entrata in vigore definitiva avverrà il prossimo 6 marzo 2020. A partire da quella data, pertanto, i genitori di bambini di età inferiore ai 4 anni, dovranno avere a bordo del veicolo un dispositivo anti abbandono che li avverta nel caso in cui si dimentichino in auto il proprio figlio. Si tratta di un piccolo cuscino che fa squillare il telefono dell’autista se la macchina è spenta e il bambino è ancora a bordo del veicolo.

Allo stesso modo, se il telefono della persona alla guida si allontana dall’auto con ancora a bordo un peso sul seggiolino, scatta un allarme sonoro. Un dispositivo simile è stato pensato anche per chi ha già un seggiolino per l’auto e deve solo implementare l’allarme.

Al di là del nuovo obbligo e della relativa sanzione bisogna in ogni caso ricordare che, stando all’ultima rilevazione Istat, dei 172.344 incidenti con lesioni a persone occorsi in Italia nel 2018, la maggior parte si sono verificati su strade urbane e quindi su quei tratti di strada che si pensano meno pericolosi e che sono spesso oggetto di tragitti brevi. Sono principalmente questi gli scenari in cui va rimarcata l’importanza dell’utilizzo corretto dei seggiolini, atteso che per i bambini gli incidenti d’auto sono tra le prime cause di morte e che, per converso, l’uso del seggiolino, riduce del 90 % il rischio di lesioni gravi o mortali dei più piccoli.

Tornando ai seggiolini anti abbandono, la Polizia Stradale di Benevento ricorda agli utenti interessati che per il relativo acquisto è previsto un incentivo i cui riferimenti si possono trovare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it).

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa