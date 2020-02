Nuovo termine per l’approvazione dei PUC

Approvato il 27 febbraio in Consiglio Regionale il nuovo termine per i comuni per l’approvazione dei PUC, nell’ambito della proposta di Legge n.750 concernente “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in buona fede” e altre modifiche urgenti a leggi regionali vigenti.

In particolare sul tema del Governo del Territorio, con la modifica all’art. 44 della legge 16/2004, commi 2 e 3, in tema di regime transitorio degli strumenti di pianificazione, per i Comuni della Campania si è stabilito il termine del 31 dicembre 2020 per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Con il nuovo termine di un anno rispetto alla scadenza precedentemente fissata si è inteso, da parte del Consiglio Regionale, rispondere alle richieste pervenute da parte di numerosi comuni della Regione, anche attesa la circostanza che, presso la IV Commissione Consiliare, è in corso l’istruttoria relativa al Testo Unico in materia di Governo del Territorio, con la previsione di una nuova disciplina relativa alla pianificazione comunale.

