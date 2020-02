Nuova Uscita cd: “Modo minore” di Enzo Moscato, con direzione artistica di Pasquale Scialò, un’immersione nelle canzoni dell’adolescenza del drammaturgo napoletano nei Quartieri Spagnoli

Con la direzione artistica di Pasquale Scialò, il nuovo cd del drammaturgo napoletano per un’immersione nelle canzoni della sua adolescenza nei Quartieri Spagnoli

Una delle figure più carismatiche del teatro partenopeo, Enzo Moscato, maestro riconosciuto di intere generazioni, in Modo minore, edito da Squilibri, rivisita con il suo “recitar cantando” la colonna sonora della sua adolescenza ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Da brani dimenticati della canzone napoletana fino a Giorgio Gaber e alcune hit internazionali, è la forma canzone, nelle sue multiformi fisionomie e derivazioni, a costituire l’elemento germinativo della composizione scenica: canzoni eseguite per esteso o a brandelli, spesso alternate o sovrapposte a materiali di diversa provenienza come per Nun t’aggia perdere, portato al successo da Pino Mauro ma introdotto ora da frammenti del Köln concert di Keith Jarrett.

Grazie al progetto musicale e alle elaborazioni di Pasquale Scialò – che conferma il suo lungo sodalizio artistico con Moscato -, parola, musica, canto e gesto si fondono così in una drammaturgia sonora integrale dove l’espressione si tinge del colore dell’esperienza quotidiana, ripercorrendo gli aspetti meno conosciuti, a volte marginali, della storia musicale e sociale di metà Novecento. Alternate a brani originali di Moscato e Scialò, si ripropongono canzoni note o cadute nell’oblio, legate ai Festival della canzone napoletana (Serenata arraggiata, ‘O giubox ‘e Carmela, Mandolino d”o Texas), si riprendono canzoni successive come ‘O bar ‘e ll’università, e si introducono a sprazzi temi musicali del night club come L’ammore mio è…frangese e Accarezzame.

Un raffinato e coinvolgente progetto di teatro musicale affidato a un interprete che con la sua grana vocale trasforma in canto scenico gli umori, i suoni, le atmosfere di un intenso periodo storico, senza soluzione di continuità tra ambienti diversi: la voce del vicolo – con i suoi nullafacenti (‘O sfaticato d”o quartiere) e le avvenenti “russulelle” cantate da Mario Merola – dialoga infatti con le voci e i volti della televisione in cui una giovane Dalida canta Guaglione tradotta in francese e diffusa anche nel mondo arabo da Lili Boniche. Con un ensemble di straordinari musicisti, Modo minore è uno spettacolo di conturbante bellezza dove si attraversa, secondo un percorso a sbalzi nello spazio e nel tempo, una parte della produzione musicale compresa tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso.



Io non canto per mettere in luce un (improbabile, del resto) talento vocale, ma bensì per dare alla mia anima un’ulteriore ‘chance’ di esprimersi, a teatro e nella vita, con ‘altro’ e non solo con le parole, con le note, appunto. Che io penso siano parole con le ali, farfalle sonore, ‘sciusciateci’ da dio Enzo Moscato

Il 20 marzo concerto di presentazione all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Info

06-44340148; info@squilibri.it; www.squilibri.it

Enzo Moscato

Modo minore

Squilibri editore

Carnale (2:36)2. Russulella / ‘O sfaticato d’ ‘o quartiere (5:12) 3. L’ ammore mio è…frangese /Accarezzame (4:01) 4. ‘O giubox ‘e Carmela (2:55) 5. Na Bruna (4:13) 6. The Köln concert /Nun t’aggi’ ‘a perdere (4:55) 7. Giacca rossa ‘e russetto (4:16) 8. Arrivederci /Cerutti Gino / Ciao amore ciao (4:58) 9. Bang bang / Dracula cha cha cha (4:58) 10. ‘O bar ‘e ll’università (2:50) 11. Serenata arraggiata (4:13) 12. Guaglione / Bambino (3:37) 13. Chiaro scuro (trase llà) (1:58) 14.Que sera sera (Whatever will be, will be) (1:51) 15. Cinema Aduà (2:10) 16.More / Mò (2:04) 17. Modus Minor (3:16) 18. Mandolino d”o Texas (3:21) 19. Nun parlà (4:00)

Testi e interpretazione Enzo Moscato

Progetto, elaborazioni e direzione musicale Pasquale Scialò

Disegni Mimmo Paladino

Ensemble Modo minore

Antonio Colica violino

Claudio Romano chitarra classica, acustica, elettrica, portoghese; mandolino e oud

Antonio Pepe contrabbasso

Paolo Cimmino percussioni

Assistente musicale Claudio Romano

Consulenza alla trascrizione dei testi Domenico Torello

Recording, mix e mastering Lello De Luca- Gianni Ruggiero. Studio Blue Megaride, Napoli

Prodotto da Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo

Coordinamento e organizzazione Claudio Affinito

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa