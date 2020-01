Nuova operazione della Polizia Metropolitana di Napoli. Sequestrata un’auto officina meccanica al Vomero

Questa mattina gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno proceduto al sequestro di un auto officina di riparazione sita in via Rossini nel quartiere Vomero. La struttura era completamente abusiva e senza alcun tipo di autorizzazione di iscrizione alla camera di commercio. I reati contestati sono: abbandono di rifiuti e scarichi non autorizzati, mancanza del registro di carico e scarico. E’ stato eseguito il sequestro oltre che penale anche amministrativo ai fini della confisca.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa