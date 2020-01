Nunzio Bellino l’uomo elastico sbarca su Rai1 a Storie Italiane

Un commovente Nunzio Bellino, conquista Rai1 da Eleonora Daniele, nel programma ” Storie Italiane” andato in onda venerdì 10 Gennaio 2020. L’attore e personaggio conosciuto dal grande pubblico come ” L’uomo elastico” inizia l’ anno col botto raccontando la sua storia personale, affetto da una rara patologia la Sindrome di Ehlers- Danlos è stato vittima di bullismo. Da questa storia è stato tratto il cortometraggio dal titolo ” Elastic Heart “diretto dallo sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino. ” Per la mia malattia sono stato bullizzato i miei “amici” mi hanno accusato di essere un mostro, stavo male non riuscivo neanche a dormire la notte” racconta l’attore napoletano. La Daniele ribatte: ” Mi vergogno per le persone che lo hanno deriso, da oggi Nunzio non è solo e diventa da questo momento il simbolo della nostra trasmissione per la lotta contro il bullismo e lo inviterò anche prossimamente.”