Non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato dopo un inseguimento

Per sottrarsi al controllo tenta la fuga con la sua autovettura. Tutto però è stato inutile: bloccato dopo un lungo inseguimento è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti ieri notte a Serino: l’uomo, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’“Alt” imposto dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato principalmente al contrasto dei furti.

Per tutta risposta l’automobilista si dà alla fuga a folle velocità, innescando un rocambolesco inseguimento che è terminato a San Michele di Serino dove il fuggitivo, in un contesto di piena sicurezza, veniva finalmente bloccato.

Scongiurata la possibilità di gesti inconsulti, l’uomo è stato identificato. Si tratta di un 57enne di Pontecagnano, noto alle Forze dell’Ordine.

All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, lo stesso veniva trovato in possesso di un bastone di legno ed attrezzatura da palestra di dubbia provenienza, sottoposti a sequestro.

Accompagnato in Caserma, alla luce delle evidenze raccolte, è stato dichiarato in stato d’arresto.

