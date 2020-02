Nola: Scritture di penna e di luce

È in disponibile da pochi giorni sulla piattaforma Amazon il libro: “Ti racconto una foto. Nola tra immagini vere e storie inventate”, etichetta Opera Indomita. Il volume si rifà a un format ormai consolidato ideato da Pietro Damiano, che ha seguito con cura le fasi di ideazione, redazione e pubblicazione di trentatré racconti ispirati a foto scattate nella Città dei Gigli. Il libro nasce dalla collaborazione tra due donne –Mariagiovanna Ferrante, che si è occupata della redazione e Sabrina Iorio, autrice delle foto – e dal contributo di diversi autori amatoriali che hanno “ascoltato le voci delle immagini” e le hanno trascritte. Il volumetto si presenta dunque come un’antologia in cui il lettore troverà racconti di genere diverso (il realistico, il noir, il fantasy), uniti tra loro da un filo rosso, che è il desiderio di vedere e far vedere Nola con occhi nuovi, senza retorica e “col cuore”.

Il libro su Nola è il terzo collana, dopo la pubblicazione nel 2018 su Carbonara di Nola e nel 2019 su Torre Annunziata.

Disponibile al seguente link: Clicca qui

