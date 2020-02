Nola. Al Liceo ” Carducci” sfida sui libri tra le scuole medie

Nola – Per il quinto anno consecutivo il Liceo Carducci organizza il Torneo di Lettura, sfida sui libri che vede impegnate le classi interne del ginnasio e le terze medie di otto scuole del territorio. Hanno aderito anche quest’anno le scuole ” Alighieri” e ” Aliperti” di Marigliano, ” Bruno – Fiore” e ” Merliano- Tansillo” di Nola, “Ciccone” di Saviano, ” Costantini” di Casamarciano”, “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile, ” Rossini” di Visciano. In tutto hanno partecipato ben 45 classi che il 10 febbraio hanno svolto una avvincente gara interna sul libro ” Nel mare ci sono i coccodrilli” . Tra il 14 e il 17 febbraio le otto classi finaliste saranno ospitate presso il Liceo Carducci per le semifinali e per la finalissima tra medie e ginnasio. Un’occasione per incontrarsi attraverso la lettura, con entusiasmo e sano spirito di competizione, che è diventata un appuntamento appassionante per gli studenti e i loro docenti.

