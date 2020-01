Napoli, terza aggressione ad un medico in poche ore

Napoli, 3 gennaio – La pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” ha dato notizia dell’ennesima aggressione in poche ore ad un medico. È infatti il terzo caso in 48 ore, stavolta avvenuto davanti all’ospedale San Giovanni Bosco. La vittima è una dottoressa del 118, che è stata percossa ed insultata da un paziente psichiatrico e poi aiutata dalle persone presenti.

“Lo avevo portato dentro per il colloquio con la collega psichiatrica- ha raccontato lei stessa – ed è uscito eludendo ogni controllo. L’ho rincorso, mi ha vista e mi ha afferrata per un polso trascinandomi verso l’ambulanza. Mi sono liberata con forza e poiché ho visto che ero sola, gli ho dato le spalle per scappare dentro il nosocomio; lui mi ha afferrata per la giacca facendomi perdere l’equilibrio. Per fortuna i presenti mi hanno aiutata a rialzarmi e mi hanno difesa da ulteriori attacchi.”

