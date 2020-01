Napoli: su tutte le ambulanze telecamere e sistemi di collegamento Gps

Tutte le ambulanze che operano a Napoli saranno dotate di sistemi di videosorveglianza a bordo. È la risposta agli episodi di violenza e aggressione subiti nei giorni scorsi dagli operatori del 118.

Il 15 gennaio il primo mezzo di soccorso sarà dotato di quattro telecamere esterne e body-cam per il personale sanitario. Successivamente, con cadenza di installazione pari a circa 48 ore, tutte le 39 autoambulanze avranno lo stesso sistema a bordo. Ciascun veicolo sarà dotato, in tempi brevissimi, anche di un collegamento Gps fisso per migliorare il sistema di localizzazione. Inoltre, nei presidi ospedalieri saranno attivati sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali delle Forze di polizia.

Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Come sollecitato il 16 dicembre scorso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha dichiarato, si tratta di «uno sforzo operativo che verrà rafforzato per garantire sicurezza e tutela al personale sanitario quotidianamente impegnato a servizio della comunità».

I dettagli degli interventi sono stati messi a punto, in stretto collegamento con il ministero dell’Interno, questa mattina in una riunione nella prefettura di Napoli. Le fasi di attuazione dell’ammodernamento tecnologico dei dispositivi per la sicurezza e l’andamento del fenomeno saranno costantemente monitorati anche attraverso periodiche riunioni in prefettura.