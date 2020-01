Napoli | Rimpasto IV Municipalità; Lega: “Trasformismo politico. Napoli ha bisogno di chiarezza e linearità”

“La Lega è assolutamente critica sulla scelta operata dal Presidente della IV municipalità del comune di Napoli, con cui si registra l’ennesima prova della incapacità di dare una svolta seria e concreta ai problemi della nostra città. Napoli non merita tutto ciò. Il Presidente della IV municipalità, infatti, invece di prendere atto che una stagione è finita, nel più totale fallimento di chi vantava la pretesa di risolvere i problemi, che a tutt’oggi persistono, pone in essere una operazione di trasformismo politico che appartiene a vecchie logiche che, purtroppo, hanno causato gravissimi difficoltà alla nostra amata città. Appare doveroso, infine, lanciare un appello alle forze politiche che dovessero, scelleratamente, avallare tale operazione di trasformismo politico. Napoli ha bisogno di chiarezza, coerenza e linearità. Chi sostiene tali operazioni di “potere”, dimostrando poco amore per la nostra comunità, è distinto e distante dal nostro ambizioso progetto che prevede di restituire alla nostra amata città il ruolo di capitale del mediterraneo”.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa