Napoli: Polizia arresta due fratelli per fabbricazione di documenti falsi

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, nel corso di un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con il supporto delle Unità Cinofile antiesplosivo e antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via Carriera Grande presso un appartamento occupato da due persone.

Gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno rinvenuto un computer portatile, una stampante, numerose card in pvc, vari ologrammi con il logo della Repubblica Italiana, supporti usb contenenti vari file inerenti la riproduzione di carte di circolazione, falsi documenti di identificazione, nonché un bilancino, una macchina sottovuoto e delle buste per il confezionamento.

Sono stati anche sequestrati, nascosti in un’intercapedine delle scale, 105 grammi circa di cocaina ed altri ologrammi identici a quelli rinvenuti nell’appartamento.

Due fratelli napoletani di 47 e 43 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti falsi e resistenza a pubblico ufficiale.

