Napoli. Petizione on-line per chiedere l’accelerazione per i lavori per la riapertura della Floridiana

Borrelli e Nasti: “Bisogna al più presto riconsegnare il parco ai cittadini e ai turisti. Le bellezze del nostro territorio vanno tutelate.”

Continuano i ritardi per gli interventi di potatura e messa in sicurezza degli alberi pericolanti nel tratto che va dall’ingresso della Villa Floridiana di via Cimarosa al Museo.

La fine dei lavori, che comporterebbe l’apertura della Floridiana anche dal ingresso di via Cimarosa, rendendola pienamente agibile e fruibile, è prevista per l’arrivo della prossima estate, come racconta anche Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, sul suo blog.

“Dallo scorso 22 dicembre, a seguito del maltempo, quel lato della Villa Floridana è interdetta al pubblico a causa degli alberi pericolanti. Credo che sia inconcepibile dover attendere l’arrivo dell’estate per vedere completati gli interventi di potatura e di messa in sicurezza degli alberi anche perché devono essere eseguiti altri lavori di manutenzione e messa in sicurezza ne resto del parco per cui sarebbero stati stanziati circa 2 milioni di euro anche se in realtà risulta che è in itinere il provvedimento di assegnazione dei fondi necessari, quindi i fondi non sono ancora stati assegnati. Bisogna accelerare i lavori e riconsegnare il parco dai cittadini e ai turisti, le bellezze del nostro territorio vanno tutelate e valorizzate Per questo Capodanno ha promosso una petizione on-line chiedendo di poter accelerare i lavori di potatura e di messa in sicurezza degli alberi permettendo la riapertura parziale del parco entro il 20 marzo prossimo” – ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Il Ministero continua a non ascoltarci e a rimandare i lavori ed i cittadini si ritrovano così privati del polmone verde più importante della città” -ha proseguito il capogruppo dei Verdi nella Municipalità V Rino Nasti.

