Napoli, le misure per assistere le persone in situazione di fragilità sociale

Assistere nell’emergenza le persone in situazione di fragilità sociale. La questione è stata affrontata nell incontro tenutosi oggi pomeriggio nella prefettura di Napoli.

Nella riunione convocata dal prefetto Valentini sono state messe a punto le misure per il reperimento di strutture alloggiative, in questo momento di emergenza per l’epidemia di Covid-19 e per il brusco calo delle temperature. La necessità di assistenza riguarda circa 1500 homeless sul territorio cittadino.

L’obiettivo comune è di assicurare, attraverso idonee misure di sostegno, il rispetto delle regole per contenere il contagio da coronavirus anche di questa fascia della popolazione, tenuto anche conto delle avverse condizioni meteo di questi giorni.

Alla fine di questa settimana un nuovo incontro sarà l occasione per un primo resoconto delle attività messe in campo.

