Napoli, devastazione Pellegrini. Nonno (Fdi): “vicino al carabiniere ed agli operatori del pronto soccorso”

“La morte di un minore di appena 15 anni non può ovviamente che far riflettere, ma in questa storia non possiamo assolutamente permetterci di confondere dove sia il bene e dove sia il male: massima vicinanza al carabiniere che, a difesa della propria incolumità e di quella della propria ragazza, ha reagito ad un tentativo di rapina purtroppo finito nel sangue. Vicinanza anche agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, la cui incolumità è stata messa a repentaglio dalla furia dei familiari del ragazzo deceduto. Gesti, insieme a quello della stesa effettuata qualche ora dopo fuori la caserma Pastrengo, che non possono essere accettati ed a cui lo Stato e le Istituzioni devono dare una risposta ferma e certa”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa