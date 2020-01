Napoli: Controllo del territorio nel weekend

Napoli, 26.01.2020 – “Alto Impatto” della Polizia di Stato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Marina ai due Palazzi un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa all’interno di uno spogliatoio posizionato nelle vicinanze della passeggiata che costeggia il mare, lo ha consegnato a una persona in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato l’uomo con un sacchetto contenente 10 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 24 grammi e gli hanno rinvenuto indosso la somma di 110 euro. G. A., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, si sono avvicinati ad alcune persone all’esterno di un’attività commerciale di Piazza Di Vittorio quando una di esse, nel tentativo di eludere il controllo, si è allontanata velocemente alla vista della volante.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo che si era rifugiato all’interno del proprio esercizio commerciale, rinvenendogli nelle tasche la somma di 95 euro e, all’interno del banco vendita, 3 stecche di hashish e 3 coltelli utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente.

Gli agenti, vista l’agitazione dell’uomo, hanno richiesto alla centrale operativa l’ausilio dell’Unità Cinofila Antidroga. Appena giunto sul posto il cane Kira ha trovato, avvolti in una rivista, una busta con 2 stecche di sostanza stupefacente e, nella controsoffitta del locale, un panetto di grosse dimensioni di hashish per un totale di circa 140 grammi.

G.E., 51enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato controlli amministrativi a locali dell’area di piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, via De Marinis, via Candelora, largo Giusso, via Gargiulo e via San Sebastiano, irrogando sanzioni per 6546 euro.

I poliziotti hanno sanzionato il titolare di un esercizio pubblico per aver violato la normativa sulle emissioni rumorose, per aver somministrato bevande in contenitori in vetro dopo la mezzanotte e per occupazione di suolo pubblico avendo collocato all’esterno tavolini e sedie senza autorizzazione nonché due calcio balilla, assicurati con una catena alla recinzione della Cappella Pappacoda in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli. Lo stesso esercente è stato altresì denunciato per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Il titolare di un secondo bar è stato anch’egli sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all’impatto acustico.

Il proprietario di un ulteriore esercizio è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all’impatto acustico; per aver somministrato bevande in contenitori in vetro dopo la mezzanotte; per non aver esposto le tabelle obbligatorie relative ai sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica e per aver omesso l’esposizione dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, che deve essere presente nel locale.

Infine, il titolare di un quarto bar è stato multato per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all’impatto acustico e per non aver esposto le tabelle relative ai sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica.