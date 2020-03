Napoli , contagi del personale medico ed assenze all’ospedale Cardarelli

Avviata un’indagine interna all’ospedale Cardarelli di Napoli. A disporla è la Direzione Strategica.

“L’indagine é mirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia dei dipendenti”.

Sono 249 gli operatori sanitari che si sono dati malati. Il Cardelli è tra i principali ospedali coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Il direttore generale Giuseppe Longo dichiara: “Useremo il massimo rigore ma non passi il messaggio che tutti i dipendenti del Cardarelli sono dei ‘malati immaginari’. In questa azienda ci sono 3.000 donne e uomini che lavorano instancabilmente al servizio dei pazienti. A loro va il nostro ringraziamento per quanto fanno e, voglio sottolinearlo, sono loro i primi a chiederci di fare luce su quanto avvenuto affinché si possano individuare subito le eventuali irregolarità”.

In caso di focolaio sul territorio, il Cardarelli diventerebbe snodo terapeutico centrale.

Analoga sorte registrata in tutta Italia. A renderlo noto è la Fondazione Gimbe. In uno studio recentemente pubblicato, sembra che il numero degli operatori sanitari infetti in tutta Italia sia molto alto: oltre 2.600 persone, circa l’8,3% del totale.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa