Napoli, arrivate dalla Cina 5.000 mascherine per i dipendenti della Sapna

Sono state consegnate questa mattina alla SAPNA, la società della Città Metropolitana di Napoli che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, 5.000 mascherine ffp2. Si tratta di un regalo di una ditta cinese, la “AUKEY technology” che ha inviato in segno di concreta solidarietà questi supporti di protezione personale che saranno destinati agli operatori impegnati negli STIR dell’area metropolitana e che garantiranno loro maggiore sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei rifiuti. La stessa frase stampata sui cartoni che contengono le mascherine indica con chiarezza lo spirito del gesto: “Siamo petali dello stesso fiore poiché solo se ci stringiamo nello stesso punto dell’infinito riusciamo ad essere qualcosa di meraviglioso”.

Apprezzamento per il gesto è stato espresso dal sindaco metropolitano,Luigi de Magistris e dall’amministratore unico della SAPNA Gabriele Gargano.