Napoli, arresti per armi e droga

Gli agenti del Commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Grazia Deledda in cui, fino al giorno precedente, una donna era ristretta agli arresti domiciliari. I poliziotti, giunti nell’abitazione dove vi era un forte odore di marijuana, hanno trovato la donna in compagnia del fratello e di una terza persona che ha dichiarato di essersi recato nell’appartamento per acquistare sostanza stupefacente. Gli agenti, infatti, hanno sequestrato 121 confezioni di marijuana del peso complessivo di circa 140 grammi, un bilancino di precisione e numerose bustine per il confezionamento della droga. V. T., 36enne acerrano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllo in via II Traversa Martirano presso l’appartamento di due persone. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione una chiave con la quale sono riusciti ad aprire la porta di una cantinola dove il cane Luke ha fiutato la presenza di una borsa contenente quattro pistole, di cui una con matricola abrasa e 9 cartucce. C.M., 30enne napoletano, è stato arrestato per ricettazione e detenzione abusiva di armi, di cui una clandestina. La moglie, E.F., 27enne napoletana, è stata denunciata per i medesimi reati.

Piazza Nolana tre persone che stavano scambiandosi qualcosa e, alla vista della volante, si sono allontanate repentinamente. I poliziotti hanno raggiunto uno dei tre uomini e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 4 grammi, 39 compresse di benzodiazepine e della somma di 85 euro. Y.Y., 32enne marocchino, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

