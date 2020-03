Napoli: Arrestato 26enne per droga e denunciato per inottemperanza alle prescrizioni Emergenza Coronavirus

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in vico Lungo San Raffaele un uomo a bordo di uno scooter che, fermo presso uno stabile, ha prelevato qualcosa da un foro presente nella parete dell’edificio.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di 15 stecche di hashish mente altre 21stecche sono state rinvenute nella parete dell’edificio, il tutto per un peso complessivo di circa 96 grammi.

T. B., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19; l’uomo, inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita.

Infine, lo scooter è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa