Napoli, al via controlli rafforzati sul territorio

Vertici provinciali delle Forze dell’ordine riuniti a Napoli in una riunione tecnica di coordinamento interforze presieduta dal prefetto, Marco Valentini, per intensificare i controlli sul territorio che si svolgeranno nei prossimi giorni in diverse aree cittadine.

La situazione dellla sicurezza è stata posta al centro dell’attenzione anche in seguito ai fatti accaduti il 1° marzo scorso che hanno portato alla devastazione del Pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e ai colpi di arma da fuoco esplosi contro la caserma Pastrengo, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli.

Verificato, inoltre, lo stato di attuazione del cronoprogramma per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza presso le sale di pronto soccorso e a bordo delle ambulanze nonché dei collegamenti telefonici “punto a punto” tra le strutture sanitarie e le sale operative delle Forze di polizia. Su questo tema, lunedì prossimo 9 marzo, il prefetto ha convocato una riunione con tutti i direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e gli altri interlocutori istituzionali coinvolti.

Annunciato, inoltre, per il 12 marzo un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per coordinare le iniziative formative, educative e di carattere sociale per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile.