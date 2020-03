Musica – Addio a Mirna Doris

Addio ad una splendida voce della canzone napoletana.

Mirna Doris, da tempo malata, è scomparsa stamane all’età di 78 anni. L’artista era ricoverata nella clinica napoletana Villa Angela, per curare un cancro. Dopo alcune incertezze sulla comunicazione del decesso, è la stessa struttura sanitaria a darne conferma: “Purtroppo il cuore di Mirna Doris si è fermato alle 11.40 di stamane. In un primo momento abbiamo sperato di non dare questa notizia, poi dal medico che aveva in cura la cantante è arrivata la notizia esatta del decesso: arresto cardiaco”.

Ribadiscono la notizia anche le nipoti della cantante.

L’artista che nel 1968 aveva vinto il Festival di Napoli, dedicandosi a tournée nel mondo, alla sceneggiata e non solo, negli anni ‘90 in tv intrattiene il pubblico in molti programmi.

La malattia arriva nel 2015 e purtroppo non le ha lasciato scampo.