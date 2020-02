Mostra personale di Oreste Silvestrino al Palazzo Allocca di Saviano

di Mauro Romano. Saviano – Conosciamo Oreste Silvestrino, in arte Asà. Perugino di nascita, napoletano d’adozione. Si è avvicinato all’arte muovendo i primi passi nella musica come cantante, poi si è lasciato incantare dalla pittura dando il via ad una ricca produzione di quadri astratti. Il massimo della sua creatività riesce però ad esprimerla mettendo in scena performance dal vivo in cui commistiona le due arti. Spettacoli durante i quali si lascia ispirare dalla fluidità delle note per dipingere le sue opere canalizzando le sue emozioni in un unico flusso che diventa arte.

Per l’inaugurazione della sua personale, ospitata negli spazi dell’archivio storico di Palazzo Allocca a Saviano – prevista per venerdì prossimo 21 febbraio alle ore 19:00 con prosecuzione fino al 6 marzo secondo i seguenti orari: tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00; festivi ore 10:00/13:00 – Asà si esibirà in un live con la partecipazione di Mister X.

La mostra “Forme e colori” di Asà, da il via alla terza edizione della rassegna “Arte a Palazzo” curata da Carmine Ciccone in collaborazione con la Pro Loco Il Campanile di Saviano e il comune di Saviano. Asà racconta di ispirarsi a Pollock, ma anche a Picasso e ad Afro.

“Le forme”, spiega, “hanno la loro valenza, ma l’accostamento dei colori è fondamentale se si vuole arrivare al cuore. Già il cuore … parte tutto da lì. Il cervello, a volte, ci impedisce di essere noi stessi in maniera pura e filtra gli istinti, molto spesso soffocandoli. Attraverso la musica riesco a liberare l’istinto che metto poi su tela. Nascono così le mie opere, frutto di un travaglio interiore che mostra quello che è nascosto negli anfratti più profondi del mio IO”.

