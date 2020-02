Mostra fotografica «CliCiak Scatti di Cinema» Sabato 22 Febbraio al Centro di Fotografia Indipendente di Napoli

«CliCiak Scatti di Cinema» fa tappa a Napoli, con quaranta foto esposte nelle sale del Centro di Fotografia Indipendente di piazza Guglielmo Pepe con una mostra a cura di Roberta Fuorvia. Arrivato alla ventiduesima edizione, il concorso nazionale per fotografi di scena promosso dal Centro Cinema Città di Cesena in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna a cura di Antonio Maraldi, si conferma un importante appuntamento per professionisti e appassionati che hanno la possibilità di apprezzare i lavori selezionati negli spazi del Centro di Fotografia Indipendente .

La 22esima edizione è stata vinta da Stefano C. Montesi (miglior foto per Michelangelo infinito), Mario Spada (miglior serie cinema per Capri Revolution) e Angelo R. Turetta (miglior serie tv per Il nome della rosa), mentre il Premio Giuseppe e Alda Palmas, per un fotografo che si presenta per la prima volta è andato a Franco Oberto per Soledad, mentre il premio speciale Ciak Ritratto d’attore è stato vinto per la sezione in bianco e nero da Anna Camerlingo (per una foto di I bastardi di Pizzofalcone 2) e per quella a colori da Eduardo Castaldo (per una foto di L’amica geniale), scelti dalla giuria di addetti ai lavori (Marina Alessi, Cesare Biarese, Gianfranco Miro Gori, Paolo Mereghetti e Michele Smargiassi) tra 2.100 foto di scena, presentate da 62 autori, a documentazione di 102 tra film, corti e serie tv. Numeri – sottolineano i promotori – che confermano l’interesse per un’iniziativa unica nel suo genere in Italia, dedicata a valorizzare il lavoro dei fotografi di scena attivi sui set delle produzioni cinematografiche e televisive delle ultime tre stagioni.

Quaranta le foto saranno esposte dal 22 febbraio al 12 marzo al Centro di Fotografia Indipendente di Napoli. L’ingresso alla mostra è gratuito.

In esposizione le foto di:

Martina Acazi, Carlo Ambrosi, Francesca Ardua, Silvia Bavetta, Livio Bordone, Filippo Brambilla, Pierfrancesco Bruni, Duccio Burberi, Anna Camerlingo, Bepi Caroli, Francesca Cassaro, Eduardo Castaldo, Paolo Ciriello, Rosario Costantino e Gianluca Caredda, Giuseppe D’Anna, Fabrizio de Blasio, Greta De Lazzaris, Enrico Chico De Luigi, Tullio Deorsola, Floriana Di Carlo, Imma Di Lillo, Cristina di Paolo Antonio, Sabrina Veneranda Filice, Gianni Fiorito, Simone Floreana, Paolo Galletta, Gianluca Gattabria, Duccio Giordano, Maria Golinelli, Matteo Graia, Mila Iacovelli e Fabio Zayed, Claudio Iannone, Paolo Jacob, Adriana Lanzuisi, Fabio Lovino, Giulia Mannelli, Daniele Mantione, Marcello Mariano, Maria Marin, Domenico Martinelli, Andrea Miconi, Stefano Montesi, Nicoletta Morici, Lorenzo Moro, Perla Navarra, Franco Berto, Lia Pasqualino, Sara Petraglia, Andrea Pirrello, Azzura Primavera, Enrico Ripalti, Stefania Rosini, Andrea Samaritani, Andrea Samonà, Emanuela Scarpa, Giuseppe Schimera, Marco Serafini Amici, Assunta Servello, Mario Spada, Angelo R. Turetta, Federico Vagliati, Matteo Vieille, Loris T. Zambelli.

Il Centro di Fotografia Indipendente è un’officina creativa, nata a Napoli nel 2013 dall’incontro dei tre fotografi Mario Spada, Biagio Ippolito e Luca Anzani con l’intento di sostenere, diffondere e sviluppare la cultura fotografica. Seppur profondamente radicato nel tessuto culturale partenopeo, il CFI si apre all’innovazione proponendosi come luogo di condivisione e confronto di sguardi, nell’intento di percorrere nuove strade volte alla comprensione della realtà in cui viviamo. Accanto all’attività di formazione, che costituisce il suo nucleo fondante, ha realizzato, negli ultimi anni, seminari aperti al pubblico e collaborazioni con i più importanti maestri e operatori della fotografia italiana.

INFO:

CliCiak Scatti di Cinema

CFI – Centro di Fotografia Indipendente

Piazza Guglielmo Pepe, 4 – Napoli

tel. 081.19338719

Opening sabato 22 febbraio dalle 19 (fino alle 23)

Orari: lun-sabato 11-19

Chiusura giovedì 12 marzo

Ingresso gratuito

