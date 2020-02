Monica Sarnelli, nuovo tour di Napoli@Colori

Si riprende sabato 22 febbraio dal 47° Gran Carnevale di Maiori (Salerno) e poi Cava de’Tirreni, Carditello, Nola e Napoli

Tanti nuovi impegni per la Napoli@colori di Monica Sarnelli che, dopo il successo dei concerti nei “teatri di frontiera”, riprende il suo tour dal 47° Gran Carnevale di Maiori (Salerno). In scena sabato 22 febbraio, alle ore 20.30 nella tensostruttura al Porto Turistico – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – l’artista napoletana si esibirà in trio con Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere) e Pino Tafuto (piano, tastiere).

Il Carnevale e la sua atmosfera informerà il repertorio della serata con l’esecuzione di tanti classici briosi della grande canzone classica napoletana oltre naturalmente ai tanti brani, particolarmente amati dal pubblico, di cui Monica Sarnelli è straordinaria interprete come “Chesta sera” di Nino D’Angelo, “Notte lenta” di Franco Del Prete, “Tu sì meglio ‘e me” di Bruno Lanza, Sally Monetti e Federico Spagnoli, fino alla sigla di “Un posto al sole” che da più di 20 anni porta la sua voce nelle case degli italiani.

In Napoli@Colori canzoni di ogni epoca si uniscono in un continuo musicale dalle tinte forti e colorate, attribuendo ad ogni sfumatura un contesto e un riferimento sicuro nella secolare produzione che dalle pendici del Vesuvio ha, nel tempo, travalicato ogni possibile confine.

Capolavori del passato, che rendono omaggio ai grandi “padri” come Sergio Bruni, Raffaele Viviani, Renato Carosone, Aurelio Fierro ed alle “madri nobili” come Gilda Mignonette, Angela Luce, Mirna Doris, si incrociano al genio contemporaneo di autori come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Peppino Di Capri, Claudio Mattone, Fred Bongusto, Eduardo De Crescenzo.

Dal Carnevale maiorese, la Napoli@colori di Monica Sarnelli prosegue il suo tour venerdì 28 febbraio con un concerto a Il Moro, storico locale di Cava de’ Tirreni famoso per la sua programmazione di musica dal vivo frequentata da sempre dai più grandi musicisti italiani e non.

Sabato 29 febbraio, Monica Sarnelli sarà poi protagonista assoluta al Real Sito di Carditello, per la programmazione della rassegna “Carditello canta Napoli” in corso di svolgimento nella ritrovata reggia borbonica di San Tammaro a Caserta.

Da Carditello a Nola per il concerto di sabato 14 marzo al Teatro Umberto per poi ritornare a Napoli, giovedì 19 marzo, alla Domus Ars per un nuovo omaggio a Pino Daniele.

Info 339 2738076 – FB/MonicaSarnelliCantante/

