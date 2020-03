Misure economiche. Caso (M5s): “numero verde per i cittadini”

Roma, 18 marzo – “Subito dopo l’approvazione del “Decreto Cura Italia” da parte del Consiglio dei Ministri, ho fornito tutte le giuste informazioni a cittadini ed imprese, che rivolgono istanze in merito ad agevolazioni, finanziamenti, sospensioni degli adempimenti fiscali ed ogni altra necessità connessa all’emergenza Covid. Ho rappresentato personalmente al Ministro Gualtieri la necessità di istituire un numero verde o servizio di assistenza tramite email, al quale i cittadini potranno rivolgersi per formulare tutti i loro quesiti. È mia intenzione supportare ogni iniziativa volta ad agevolare cittadini e le imprese in questo momento, particolarmente delicato per l’Italia”. Lo annuncia in una nota il deputato M5S della Commissione Finanze e Bicamerale Antimafia, Andrea Caso.

