Mister Italia 2020: In seguito al Coronavirus rinviate tutte le selezioni in programma nei prossimi giorni

Dopo il rinvio delle due manifestazioni in programma la settimana scorsa, una a Mestre (VE) all’ ”Eden” e una a Reggio Emilia al “Cuore Matto” in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. in merito di contenimento della diffusione del COVID-19, sono state spostate in data da destinarsi tutte le selezioni di Mister Italia in programma fino al 9 marzo. Rinviati a data da destinarsi i seguenti appuntamenti:

– 6 marzo: Discoteca Odissea, Spresiano TV

– 6 marzo: Discoteca Parioli, Montagnana (PD)

– 8 marzo: Discoteca Mascara, Mantova

– 8 marzo: Centro Commerciale Atlante, San Marino (RSM)

– 9 marzo: Biblò Club, Lonato del Garda (BS)

Le selezioni in programma dopo il 9 marzo, per ora, salvo diverse disposizioni, rimangono confermate. Mister Italia, la cui finale si è svolta a Lignano Sabbiadoro (UD), è un concorso dedicato a ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime manifestazioni possono farlo chiamando o mandando un WhatsApp al 331.8418444 oppure con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/

