Minaccia coniuge, stalker in arresto

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ischia hanno arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia un 42enne di Forio già noto alle forze dell’ordine, questa notte quando la moglie ha chiamato il 112 perché lui era entrato in casa e la stava minacciando di morte davanti ai loro tre figli. L’uomo era stato già arrestato ad agosto ed in quella circostanza era stato allontanato dalla casa familiare. Nonostante la misura cautelare, però, ieri sera è entrato nell’abitazione ed ha continuato a minacciare la donna, dopo che aveva iniziato a farlo in chat già dalla mattina ed ha continuato persino davanti ai carabinieri. I militari lo hanno bloccato e condotto in caserma. Poi, raccolte la denuncia della moglie e le testimonianze di vicini e parenti, lo hanno arrestato.

