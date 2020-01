Matteo Renzi con i Millennials della Campania sul 18App

Da tutta Italia le proposte dei giovani sul bonus cultura

Questa mattina per le ore 11.30 è previsto l’incontro ufficiale con il senatore Matteo Renzi e il gruppo politico Millennials a Palazzo Madama.

Dopo la conferenza stampa di presentazione del tavolo dei lavori sui nuovi progetti per il Bonus Cultura 18App, i rappresentanti dei Millennials avranno modo di organizzarsi per proporre nuove soluzioni da presentare in Parlamento grazie alla collaborazione che al momento Italia Viva sembra aver accordato al movimento di giovani politici.

Anche la Campania è chiamata a far parte di questo momento. Parteciperanno, infatti, i rappresentanti delle cinque province, ma a mancare è Alessandro Fedele (Provincia di Caserta), che, essendo impossibilitato a partecipare all’incontro, ha chiesto a Mariano Scuotri, consigliere comunale di Aversa, di portare i saluti di tutto il gruppo casertano e di presentare le idee elaborate da loro elaborate in merito alla legge 18App.

