Master in finanza per lavoratori: strumenti di formazione per professionisti del settore Business

Il costante aggiornamento delle competenze e la progressiva acquisizione di nuove metodologie di lavoro, in linea con l’evoluzione del mercato ma anche degli strumenti informatici e digitali, rappresenta la chiave per il successo di qualunque figura manageriale o professionale attiva nel complesso mondo del Business Management.

In effetti, investire in percorsi di formazione professionalizzanti è una scelta sempre vantaggiosa quando si punta a convertire le competenze prettamente teoriche acquisite con il percorso di studi universitari in capacità operative oppure ad ampliare il proprio bagaglio di competenze, arricchendo il proprio profilo senior con strumenti pratici in grado di ottimizzare le attività.

Un percorso, tuttavia, non vale l’altro.

Lo sviluppo della propria figura professionale, specie nel caso di soggetti lavoratori già forti di un curriculum di spessore, è possibile solo attraverso la scelta di corsi formativi con caratteristiche ben precise, dal taglio moderno e smart, orientato ovvero allo studio di casistiche reali, all’acquisizione di metodi precisi per la gestione delle attività ordinarie e delle situazioni di crisi e all’esercitazione con mezzi, strumenti e applicativi che oggi rappresentano lo standard in aree quali amministrazione, finanza e gestione di controllo.

Qual è la struttura e quali sono gli elementi fondanti che consentono di distinguere un master in finanza e/o in controllo di gestione davvero capace di apportare valore alla propria figura professionale?

Elementi di facile valutazione sono rappresentati da nomea, certificazioni, premi e riconoscimenti che caratterizzano la Business School che eroga gli insegnamenti, a cui si aggiunge il numero di edizioni del master preso in esame.

Altro fattore chiave è rappresentato dalla Faculty, ovvero del corpo docente responsabile del corso: oltre a garantire la massima trasparenza su curriculum e competenze degli insegnanti che siedono in cattedra, i master più prestigiosi nel settore finanza uniscono sempre la preparazione accademica di stimati professori universitari alle conoscenze settoriali di professionisti di spicco, capaci di portare in aula tutta la propria esperienza e il modus operandi appreso sul campo.

Un master in finanza e controllo di ampio respiro e completo sotto il profilo delle tematiche affrontate include materie che spaziano dall’analisi approfondita di strumenti fondamentali, come il bilancio aziendale, ad attività tecniche pure basilari, quali i metodi di definizione di un business plan dettagliato e lo studio degli investimenti e delle modalità di finanziamento, fino ad arrivare alla disquisizione di tematiche altamente specialistiche, come ad esempio la gestione pratica delle operazioni di finanza straordinaria o di quelle relative allo stato di crisi d’impresa.

Un corso strutturato secondo una schema rigoroso non solo offre un maggiore controllo sui reali temi fulcro degli insegnamenti, ma offre la preziosa opportunità di prendere parte esclusivamente ai moduli di interesse, un’opzione particolarmente vantaggiosa per professionisti e lavoratori interessati ad acquisire precise competenze specialistiche e, quindi, solo a determinate lezioni del master in finanza.

La scelta di un approccio pratico alle tematiche affrontate rappresenta un ulteriore fattore irrinunciabile: affinché quanto appreso con la partecipazione al corso possa tradursi in un immediato arricchimento del proprio curriculum e bagaglio professionale, è indispensabile prendere parte ad esercitazioni tecniche, curare Project Work e utilizzare gli strumenti informatici introdotti nel corso delle lezioni, così da prendere confidenza con i metodi di lavoro descritti e scoprirne sin da subito punti di forza e criticità.

Completano il quadro delle condizioni da analizzare:

la formula con la quale gli insegnamenti del master sono erogati (la formula weekend è in genere quella prevista per i corsi rivolti a lavoratori e professionisti);

la possibilità di recuperare e/o seguire nuovamente le lezioni attraverso strumenti di e-learning, quali video-lezioni streaming on-demand.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa