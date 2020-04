Massima attenzione per la Campania da parte del segretario Matteo Salvini

Napoli 02 aprile 2020 – “Nonostante la lontananza fisica dovuta al distanziamento sociale per l’emergenza Coronavirus, il segretario federale della Lega Matteo Salvini è molto vicino alla Campania e ai problemi dei nostri territori. Attraverso i parlamentari e gli eurodeputati, i sindaci ed i segretari provinciali e cittadini, il leader della Lega è periodicamente informato sulle iniziative e le proposte che il partito mette in campo per il sostegno ai cittadini e alle imprese in questo momento particolarmente difficile. Lo ringraziamo per la grande sensibilità dimostrata anche in occasione dell’attenzione sollevata sulla casa di cura Villa Margherita a Benevento ed sul Centro Minerva ad Ariano Irpino. Ribadiamo la nostra disponibilità verso il territorio campano. La Lega è in prima fila per aiutare i cittadini e le imprese della Campania con proposte ed iniziative da intraprendere in tutte le sedi istituzionali”.

E’ quanto dichiarano i parlamentari e gli eurodeputati campani, i segretari provinciali e cittadini della Lega in Campania, in merito alla grande attenzione del leader della Lega alle problematiche campane.