Marina Bruno presenta “Parthenoplay”

14 capolavori da Viviani, Bovio, Denza fino a Carosone e Pino Daniele

E gli interventi poetici di Erri De Luca, Lorenzo Marone, Mariano Rigillo

Marina Bruno presenta, venerdì 24 gennaio – ore 18 a La Feltrinelli Musica e Dischi di Napoli, “Parthenoplay” titolo del suo ultimo lavoro discografico, il quarto della cantante napoletana, prodotto da MB Concerti e distribuito da Phonotype Record.

Con la cantante, alla libreria di Via Santa Caterina, sono previsti gli interventi di Daniele Sepe e Lorenzo Marone insieme al pianista e arrangiatore Giuseppe Di Capua e ai musicisti Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Claudio Romano e Peppe La Pusata.

Un’anticipazione del prossimo tour che inizierà con l’anteprima di sabato 1 febbraio alla Domus Ars di Napoli e la prima assoluta di sabato 15 febbraio al Real Sito di Carditello dopo alcune ulteriori serate di presentazione del disco a Sorrento (il 27, Villa Fiorentino, modera Giuliana Gargiulo), Castellammare di Stabia (il 28, Gran Caffè Napoli, modera Pierluigi Fiorenza), Avellino (il 31, libreria L’angolo delle storie modera Titti Festa).

“Parthenoplay” è “un tributo a Napoli – sottolinea Marina Bruno – incessante fonte di ispirazione per una moltitudine di musicisti, compositori, parolieri, poeti, arrangiatori, volendo racchiudere quest’elenco nell’alveo del genere, che si rivela attraverso il percorso in quattordici brani proposto nei singolari arrangiamenti del pianista Giuseppe Di Capua”. Preziose tracce musicali che restituiscono capolavori senza tempo di Viviani, Bovio, Nicolardi, Denza, E.A.Mario fino a Renato Carosone e Pino Daniele, rivelando, per alcuni di essi, passioni inaspettate che prendono corpo nella voce testimoniante di Erri De Luca (nel brano “Io te vurria vasà”), di Lorenzo Marone (in “Napule è”) e di Mariano Rigillo (ne “O surdato ‘nnamurato”).

Parthenoplay

Calendario presentazioni e live

Venerdì 24 gennaio, ore 18. Napoli, La Feltrinelli Musica e Dischi.

Con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, Daniele Sepe, Lorenzo Marone e i musicisti Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Claudio Romano e Peppe La Pusata.

Lunedì 27 gennaio, ore 18,30. Sorrento, Villa Fiorentino

con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, presenta Giuliana Gargiulo. Organizzazione “Fade in”

Martedì 28 gennaio, ore 19.Castellammare di Stabia, Gran Caffè Napoli

con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, modera Pierluigi Fiorenza

Venerdì 31 gennaio, ore 18. Avellino, L’angolo delle storie

con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, modera Titti Festa

Sabato 1 febbraio, ore 21 – anteprima live. Napoli, Domus Ars

con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Claudio Romano.

Sabato 15 febbraio, ore 21 – prima live. San Tammaro (CE), Reggia di Carditello

Con Marina Bruno, Giuseppe Di Capua, Gianfranco Campagnoli, Aldo Vigorito, Peppe La Pusata.

MB Concerti info@mbconcerti.it

MB Management booking@mbconcerti.it

