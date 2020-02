Marco Sentieri esce il video ufficiale “Billy Blu”

Regia Claudio Zagarini

Il video “Billy Blu” di Marco Sentieri racconta la storia vera vissuta in prima persona dal cantante, cresciuto nella difficile realtà di Casal di Principe (CE) e svela come lo stesso Marco sia stato vittima di bullismo

Il cantante, dopo il successo al Festival di Sanremo, di cui in molti affermano sia “il vincitore morale“, rivela: “Quando affermo che il testo di Artegiani è come se sia stato magicamente cucito su di me, ho precisi motivi per affermarlo: alle elementari e alle medie ho subito innumerevoli atti di bullismo, da parte dei compagni e anche da parte della maestra che, per punizione, mi faceva abbassare i pantaloni davanti a tutta la classe“.

Il progetto “Billy Blu” contro bullismo e cyberbullismo approderà presto nelle scuole, con convegni e progetti pedagogici, all’insegna del #siamotuttibillyblu

Marco Sentieri è prodotto dall’etichetta discografica Diva’s Music Production di Gabriela Serban. Musica e testo di “Billy Blu” sono del compianto Giampiero Artegiani, scomparso nel febbraio 2019, autore, tra gli altri, di successi come “Perdere l’amore“.

