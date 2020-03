Manifestazioni dei Verdi per ricordare Irina, deceduta al Pellegrini, la notte dell’assalto, e in sostegno dei Carabinieri della caserma Pastrengo

Borrelli: “Gli inquirenti facciano presto sulla vicenda Ugo Russo prima che la camorra avvicini i testimoni del pronto soccorso.”

Dopo il flash mob di solidarietà al personale sanitario al Pellegrini, vittima frequentemente di violenze e minacce, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, ha fatto partire la mobilitazione per dare vita ad altre due manifestazioni: una per ricordare Irina, la donna di origine ucraine, deceduta, in seguito a delle percosse ricevute, la notte dell’assalto del Pellegrini nell’indifferenza generale e con i familiari strattonati dagli energumeni; l’altra in sostegno dei carabinieri della caserma Pastrengo vittime di un atto intimidatorio da parte di amici camorristi del 15nne Ugo Russo.

“E’ doveroso ricordare la povera Irina, morta tra il silenzio e l’indifferenza generale mentre tutti gli onori erano per dei delinquenti che devastano un pronto soccorso. Inoltre vogliamo dare il nostro sostegno ai carabinieri della caserma Pastrengo, che nella notte tra il 29 febbraio ed il 1 marzo, hanno subito un atto intimidatorio da quei delinquenti e criminali amici di Ugo Russo, che sono andati a sparare fuori le mura della caserma. ” – dichiara il Consigliere Borrelli –”Chiediamo agli inquirenti di far luce al più presto sui fatti di quella notte prima che la camorra possa avvicinare dei testimoni, come gli operatori di turno in quelle ore al pronto soccorso dei Pellegrini, come già sembra che stia accadendo in realtà.”.

