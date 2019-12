Manfredi neo ministro all’Università e alla Ricerca, le congratulazioni di Sgambato (Pd)

LA SUA NOMINA FARÀ FARE UN SALTO DI QUALITÀ ALLE NOSTRE UNIVERSITÀ E AIUTERÀ NEL PROCESSO DI COESIONE TERRITORIALE CHE TANTO AUSPICHIAMO.

“Non era scontato che accettasse di essere ministro in un momento così complicato. Ma Gaetano Manfredi è uomo di grande generosità, oltre che di elevato spessore umano e professionale.

La sua nomina farà fare un salto di qualità alle nostre università e aiuterà nel processo di coesione territoriale che tanto auspichiamo. Abbiamo bisogno di personalità competenti, serie, mai sopra le righe, attente, e Gaetano Manfredi è la persona giusta per un dicastero fondamentale per lo sviluppo del Paese. Congratulazioni e in bocca al lupo!”.

Lo dichiara Camilla Sgambato, responsabile nazionale Scuola e Ricerca del Pd.

