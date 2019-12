Manettari sanguinari e virtuali

Passano gli anni e la musica sembra essere sempre la stessa alla vigilia delle competizioni elettorali, come se la Campania non fosse afflitta da tanti altri problemi . La questione ambientale e’ ovviamente anteriore all’ inchiesta del 2012 sulla Terra dei Fuochi e parecchie sono le sfumature relative alla sua reale e oggetiva portata . In questo breve scritto non è mia intenzione schierarmi dalla parte della scienza o della fantascienza bensì mi solletica semplicemente fare alcune osservazioni in merito all’ utilizzo dello strumento mediatico . Se all’ epoca questa indagine imbracciata come un kalashnikov servì a spargere sangue nei partiti nemici , dopo ben 8 anni si attesta come una mera arma virtuale a carattere elettorale senza alcun fondamento scientifico . Insomma siamo passati dai manettari sanguinari a quelli virtuali .

(http://blog.ilgiornale.it/salvatori/2018/07/23/la-terra-dei-fuochi-e-una-balla-che-ha-distrutto-leconomia-campana-parola-di-esperti/)

