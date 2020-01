Mancano i segretari comunali: le iniziative per superare l’emergenza

Approvata la mozione che impegna il governo a potenziare gli organici e a snellire le procedure selettive

Agire sulla normativa in vigore per snellire le prodecure di selezione dei segretari comunali, e individuare figure che possano esercitarne temporaneamente le funzioni. Sono alcune delle iniziative urgenti che la Camera dei Deputati, con la mozione votata oggi all’unanimità, impegna il governo ad assumere per superare la carenza di queste figure professionali. Un problema di carattere nazionale visto che, informa la Camera, ci sono regioni nelle quali il segretario comunale manca in oltre la metà dei comuni. Per far fronte all’emergenza, che riguarda in particolare i piccoli comuni e quelli terremotati, la mozione approvata oggi individua una serie di misure che il governo è imegnato a varare. Tra queste, l’individuazione di reggenti per le sedi vacanti, da reperire tra figure qualificate interne all’amministrazione pubblica, tra coloro che abbiano svolto funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali e possiedano i titoli di studio previsti dalla normativa vigente. Si tratta di «un’ottima notizia» a fronte di «una vera emergenza che sta paralizzando centinaia di comuni italiani, impossibilitati a riunire la giunta, pubblicare un bando, assolvere agli adempimenti legali e amministrativi», commenta il sottosegretario all’Interno Achille Variati. Sul punto «il Governo sta intensamente lavorando», aggiunge il sottosegretario, annunciando anche future valutazioni, insieme al Parlamento, circa la possibilità di prevedere forme di sostegno finanziario ai piccoli comuni per la spesa relativa ai segretari comunali.

«È un’ottima notizia che oggi l’Aula della Camera dei Deputati abbia votato all’unanimità (483 favorevoli su altrettanti presenti) la mozione per dare una risposta celere alla carenza strutturale dei segretari comunali», così il sottosegretario all’Interno Achille Variati.

«Una vera emergenza, che sta paralizzando centinaia di comuni italiani, impossibilitati a riunire la giunta, pubblicare un bando, assolvere agli adempimenti legali e amministrativi».

«Il Governo ormai è pronto – afferma il sottosegretario Variati – a modificare le attuali regole dando la possibilità, in particolare ai piccoli comuni, di ovviare alla grave carenza di segretari comunali. Saranno semplificati e ridotti i tempi di reclutamento e formazione, pur garantendo il mantenimento degli standard di professionalità necessiti. Sarà prevista la possibilità di attribuire temporaneamente le funzioni di vice segretari a dipendenti degli enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso al corso-concorso. E saranno valutate assieme al Parlamento, in futuro, possibili forme di sostegno finanziario in favore dei piccoli comuni per la spesa dei segretari».

«Quella uscita dall’Aula è una forte manifestazione di sensibilità da parte dei parlamentari di tutte le forze, che ringrazio, verso un’emergenza che da troppi anni pesa sulle spalle dei sindaci, territori, cittadini, e su cui il Governo sta intensamente lavorando».

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

