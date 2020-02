Malattie rare, Beneduce: “Più ricerca per diagnosi e cura”

“Oggi è il 29 febbraio, un giorno raro. E non è un caso che ricorra oggi la giornata mondiale delle malattie rare. Occorre dare un nome a queste patologie e non attendere l’ingresso di nuovi farmaci sul mercato per curarle. Ciò che serve è potenziare la ricerca, stare vicino alle tante famiglie che hanno al loro interno un bambino o un adulto affetto da sindrome rara”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti. Il 20 per cento delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (con meno di 14 anni) e si manifesta con malformazioni congenite (per il 45 per cento)”, spiega Beneduce, che è anche direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina generale degli Ospedali riuniti della Penisola Sorrentino.

“Sono spesso malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo. Per i pazienti in età adulta, invece, le malattie più frequenti rientrano tra le patologie del sistema nervoso, degli organi di senso o del sangue. Contro queste patologie dobbiamo lottare non soltanto oggi ma ogni giorno usando l’arma della sensibilizzazione, dell’informazione e soprattutto incentivando la ricerca”, conclude Beneduce.

