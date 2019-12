Maddaloni, si avvia alla conclusione la 23^ edizione di Natale in Musica dell’Ass. Barchetta

MADDALONI (Caserta) – Questa sera 29 dicembre 2019 si conclude la programmazione della 23esima edizione del ciclo di Appuntamenti di Natale in Musica, denominato “PROGETTO DI FEDE, ARTE E CULTURA”, dell’Associazione Culturale Musicale Onlsu “Aniello Barchetta”. Come si ricorderà il ricco calendario si è sviluppato tra luoghi culturali e di preghiera maddalonesi, ed è diventato parte integrante del cartellone dell’Amministrazione Comunale guidata da Andrea De Filippo. La serie di appuntamenti ha goduto dei patrocini morali della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Maddaloni e della Pro Loco di Maddaloni, e delle partnership del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, del Liceo Statale “Don Carlo Gnocchi” di Maddaloni, della delegazione di Maddaloni dell’U.N.A.C. (che si è occupata del servizio d’ordine delle manifestazioni) e dela Delegazione di Caserta del F.A.I.. La magistrale direzione del Maestro Antonio Barchetta, in qualità di Presidente e di Direttore di Coro e Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta”, alla guida dei solisti, coro e orchestra hanno fatto degli eventi degli appuntamenti indimenticabili.

La programmazione è iniziata domenica 15 dicembre 2019 presso la chiesa di San Benedetto Abate di Maddaloni e altri luoghi di arte e preghiera del quartiere dell’Oliveto di Maddaloni con l’appuntamento delle “Domeniche dell’Arte” in collaborazione con il CAB della Diocesi di Caserta; proseguendo domenica 22 dicembre 2019 presso la chiesa dell’Annunziata di Valle di Maddaloni dove si è tenuto un concerto per Soli, Coro e Orchestra diretti dal Maestro Antonio Barchetta a cura dell’Associazione e del Coro “I Cantori Città Valle di Maddaloni”, presieduto da Angela Renzi.

Momento cruciale è stato l’evento di giovedì 26 dicembre 2019 presso la chiesa dell’Annunziata di Maddaloni, retta dai Padri Carmelitani Scalzi in piazza Umberto I°, con concerto per solisti, coro e orchestra denominato “Ave Formosissima” con la direzione del Maestro Antonio Barchetta e la voce recitante dell’ambasciatore della maddalonesità nel mondo, il presentatore Luca Ugo Tramontano. Il concerto oltre ad avere ricevuto una larghissima partecipazione e un grande successo ha visto l’intervento del Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, il quale, alla presenza di molte autorità civili e politiche locali, tra cui il vice sindaco di Maddaloni Luigi Bove e l’on. Antonio Del Monaco, ha portato il proprio augurio e quello della Città di Maddaloni alla comunità tutta per il Santo Natale 2019 e l’avvento del 2020. Tra gli altri anche i rappresentanti dei sodalizi patrocinanti ad iniziare dal presidente della Pro Loco Salvatore Farina. Non è mancato il saluto del rettore della chiesa ospitante padre Leonardo Cuccurullo.

L’evento, con una chiesa gremita dall’inizio alla fine con tanta gente in piedi, ha visto un concerto (con i tenori Luca Lupoli e Alfonso Palmiero e i soprano Marilena Montuoro, Maddalena Ambrosino e Marisa Caccavale ) suddiviso in tre parti dove nella prima parte c’è stata la rappresentazione di brani natalizi poco noti ma molto impegnativi con selezione a cura del Maestro Antonio Barchetta, la seconda parte ha visto l’esecuzione di brani prettamente di musica lirica di autori di peso quali Rossini e Verdi, e poi una terza parte e una terza parte con tre brani del Carmina burana di Carl Orff. Tutta l’esibizione è stata molto apprezzata grazie anche alle dissertazioni di spiegazione musicale, culturale e pedagogica dei brani presentati del repertorio di Carl Orff e in particolare sugli studi dallo stesso condotti sugli strumenti musicali contribuendo ancor più a rendere preziosa la parte “recitata” della serata magnificamente selezionata e declamata da Luca Ugo Tramontano (storica voce recitante dell’Associazione “Barchetta”).

Nel corso dell’intervento del Sindaco è stato richiamato una proposta di un progetto culturale presentato dal Maestro Antonio Barchetta sulla funzione e uso degli strumenti secondo gli studi di Carl Orff, orientati alle giovanissime e giovani generazioni, coinvolgendo tutti gli istituti comprensivi maddalonesi, invogliando il presidente Barchetta ad andare avanti e a coinvolgerlo a nome dell’Amministrazione Comunale. Il progetto, tendendo a coinvolgere dai 20 ai trenta stupendi della Scuola Secondaria di primo Grado per Istituto Comprensivo, così da poter poi rappresentare in parte o in toto i 24 poemi della Carmina burana di Carl Orff. Il tutto coin il coinvolgimento degli studenti del Liceo Classico “Giordano Bruno” per esplicitare i Carmi, che sono in lingua latina, a coloro i quali assisterebbero alle rappresentazioni.

Ultimi eventi in ordine temporale sono stati quelli di ieri sabato 28 dicembre 2019 alle ore 10 con la visita guidata presso la chiesa di S. Maria dei Raccomandati, complesso Santa Maria De Commentatis in zona trivio San Giovanni. Nel cuore della Maddaloni antica. Sempre sabato 28 novembre alle ore 15.30 presso la sede della Biblioteca Culturale Musicale dell’Associazione “Aniello Barchetta”, in via Marotta 48 a Maddaloni, si è tenuto l’incontro culturale dal titolo “I Tesori dell’Arte”.

Con questa sera si giunge all’ultimo degli appuntamenti in programma: infatti, quest’oggi domenica 29 dicembre alle ore 19 presso la chiesa di Sant’Alfonso Maria de Liguori nel quartiere della Pescara di Maddaloni si terrà il concerto per Organo e Coro dal titolo “Pier Natus” con la direzione del Maestro Antonio Barchetta e la voce recitante dell’ambasciatore della maddalonesità nel mondo, il presentatore Luca Ugo Tramontano.

Per eventuali visite fuori programma delle Congreche del quartiere della Pescara di Maddaloni, come De Commendatis, San Giovanni, oltre al Museo Civico e al Museo Archeologico, ciò è possibile previa prenotazione e contattando l’Associazione “Aniello Barchetta” alla mail Info@associazionebarchetta.org o al cell 339.11.74.000.

Come di consueto, il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus“Aniello Barchetta”, il pubblico accorso e che accorrerà alle manifestazioni, gli Enti Locali Patrocinanti, le chiese e le altre location ospitanti ed i loro responsabili o sacerdoti per l’ospitalità, i coristi e gli artisti che interverranno, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, invita a seguire le iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org. oppure il gruppo social https://www.facebook.com/groups/47574292469/ dove sarà possibile condividere e consultare i contributi stampa, foto, video ed osservazioni sugli eventi. L’occasione è gradita per rinnovare a tutti i più sinceri Auguri di Buon Natale e formulare quelli di Buon Anno.

