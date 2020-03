Maddaloni. Didattica a distanza e aule virtuali all’ alberghiero “Villaggio dei Ragazzi”_la video lezione.

Avviata già da tempo al Villaggio dei Ragazzi la fase di “isolamento” per prevenire il contagio da Coronavirus, così come previsto dal Decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania. Per tutti gli studenti, però, continuano le lezioni e i programmi di ogni disciplina, seppur a distanza. Anche l’Istituto Alberghiero dell’Opera calatina è pienamente operativo in questa fase emergenziale, come tutte le Scuole Superiori dell’Ente fondato da don Salvatore d’Angelo 73 anni fa. Le lezioni sono divenute virtuali e seguono un normale orario scolastico. “Insieme ad altri docenti – afferma Massimo Nardiello, professore di Enogastronomia – impartisco lezioni online utilizzando una tecnologia suggerita dal Ministero, che la Fondazione ha prontamente messo a sistema. Il ricorso alla video lezione interattiva per le classi è uno strumento fortemente inclusivo, in quanto focalizza l’attenzione dell’intera aula, con gli accorgimenti necessari a rispondere alle diverse esigenze degli alunni e gli stimoli per suscitare momenti di riflessione condivisa“. Queste, invece, le parole di Pasquale Madonna, studente dell’Alberghiero: “Io, ed in questo credo di esprimere anche il pensiero dei miei compagni di classe, non ho in alcun modo notato il cambiamento tra la didattica tradizionale e quella a distanza. In ciò, tutto il mio plauso va ai docenti che hanno fatto un ottimo lavoro, aiutandomi a comprendere ciò che stava accadendo e rispettando i tempi della classe che comunque ha dovuto lavorare anche per adattarsi alla didattica interattiva“. “Sono sicuro che nonostante tutto, tra impegno e buona volontà, i nostri ragazzi riusciranno a superare anche gli ostacoli più ardui e a completare l’anno scolastico in maniera serena. Il Miur ha lanciato lo slogan #lascuolanonsiferma e le scuole del “Villaggio” hanno prontamente risposto con il proprio: #villaggiodeiragazzinonsiferma – ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti. Sulla stessa lunghezza d’onda, la Coordinatrice didattica Giovanna D’Onofrio: “Ci stiamo confrontando certamente con una modalità nuova che tiene conto delle attività che i nostri allievi fanno in digitale. Essi interagiscono, chiedono approfondimenti agli insegnanti e tutti insieme andiamo spediti in un crescendo di partecipazione e di intensità“.

