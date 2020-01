Maddaloni, Concerto Bandistico di Capodanno il 5 gennaio nella chiesa di Santa Margherita V. M.

MADDALONI (Caserta) – Riprendono gli eventi concertistici a Maddaloni con il 2020 partendo dall’appuntamento della Banda Sinfonica della Città di Maddaloni diretta dal Maestro prof. Luigi Pascarella che come da tradizione presenta uno spettacolo musicale in chiave natalizia ad inizio anno e con la partecipazione dell’orchestra junior del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, costituita principalmente dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

L’evento del primo concerto bandistico del 2020 si terrà presso la chiesa di Santa Margherita V. M. di Maddaloni domenica 5 gennaio 2020 dalle ore 19.00. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Maddaloni e dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”. L’appuntamento fa parte del cartellone degli eventi natalizi della Città di Maddaloni.

Per inciso si ricorda che la Banda Sinfonica della Città di Maddaloni nasce ed è costituita dalle Associazioni musicali “Maestri Stefano D’Angelo e Salvatore Silvestro”, “I Borgia” e “Banda della Città di Maddaloni”.

I brani in esecuzione: Can Can – Galop da “Orfeo all’Inferno” di J.O. Offenbach; Bolero – Musica da Balletto di M. Ravel; Moment for Morricone – temi dai film con arrangiamento del prof. Maestro Luigi Pascarella; Guglielo Tell – Finale di Ouverture di Giacomo Rossini; Medley di Natale – Mix di Brani Natalizi con arrangiamento del prof. Maestro Luigi Pascarella; Medley di Napoli – Melodie celebri con arrangiamento del prof. Maestro Luigi Pascarella ed alla fina una gran sorpresa a cura del prof. Maestro Luigi Pascarella.

Il Maestro prof. Luigi Pascarrella e il Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, dott. Rocco Gervasio, invitano la cittadinanza tutta a partecipare all’importante manifestazione concertistica d’inizio 2020 con il “Concerto di Capodanno” presso la chiesa parrocchiale di Santa Margherita V. M. di Maddaloni.

