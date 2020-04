‘Macerata Campania Solidale’, attivata la raccolta di generi di prima necessita’ dalle associazioni del territorio

Partita l’iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche legate al problema del Covid-19

‘Macerata Campania Solidale’ è l’iniziativa promossa da alcune associazioni operanti sul territorio comunale per sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economiche in occasione di questo periodo di stallo lavorativo determinato dalle restrizioni legate alle misure di contenimento del Covid-19.

I cittadini maceratesi potranno donare prodotti di prima necessità inserendoli in carrelli collocati all’esterno delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Al momento gli esercenti che hanno consesso la propria disponibilità sono: Il Mercatino della Frutta 1 di Antonio Di Vilio – Via Gobetti, ll Mercatino della Frutta 2 di Di Vilio Maria Assunta – Via Matteotti, Alimentari Vincenzo Raucci – Via Albana, Bazar Mania Detersivi di Luigi Pietrangioli – Via Mazzini, Macelleria Munno di Fabio Nacca – Via Rovereto, Antichi Sapori Macelleria (Morrone) Via Elena, Alimery – Via Albana (Caturano). Inoltre altri commercianti del territorio, non del settore alimentare, si stanno attivando per contribuire in termini economici all’iniziativa. Una prima massiccia fornitura di prodotti è stata garantita dall’intervento di Silvana Di Matteo, titolare della gioielleria ‘Momenti d’Oro’ di Corso Umberto I.