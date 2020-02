Macerata Campania – Sabato 22 Febbraio l’Associazione Futurart presenta il libro ‘Noi ci dedicheremo’ di Don Girolamo Capuano

L’incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale sita in Corso Umberto I

Sabato 22 Febbraio alle ore 18 la Biblioteca Comunale di Macerata Campania, sita in Corso Umberto I, ospiterà la presentazione del libro ‘Noi ci dedicheremo’ di Don Girolamo Capuano. L’incontro è stato organizzato dall’associazione culturale Futurart, operante sul territorio cittadino. Il parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie della frazione Casalba esporrà le motivazioni che lo hanno portato a pubblicare una riflessione sul ruolo del sacerdote e della valenza della preghiera e della predicazione nella contemporaneità. Capuano è un ministro di Dio molto attento alle problematiche dell’attualità e attivamente vicino agli ultimi con iniziative come la mensa a favore delle persone in difficoltà economiche oppure la costruzione di un campo da gioco per i ragazzi del quartiere, che quotidianamente migliorano la qualità della vita del territorio. Il devoluto della vendita del volume sarà interamente destinato al finanziamento del progetto di costruzione di una nuova chiesa.

