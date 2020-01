Macerata Campania – Futurart, Soccer Macerata Campania e parrocchia Santa Maria delle Grazie insieme per ‘il gioco e la fede nel calcio’

La manifestazione sportiva si terrà sul campo dell’Oratorio di Casalba sabato 4 e domenica 5 gennaio

MACERATA CAMPANIA – In occasione del prossimo fine settimana, tra sabato 4 gennaio e domenica 5, si terrà la seconda edizione del torneo di calcio giovanile a cinque, dedicato alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, presso il Campetto Parrocchiale di Casalba, appena ristrutturato grazie alla determinazione di Don Girolamo Capuano ed alla scuola calcio Soccer Macerata che ha provveduto alla realizzazione di nuovi spogliatoi per rendere ancora più accogliente e funzionale la struttura. La manifestazione intitolata ‘Il gioco e la fede nel calcio’, organizzata dall’associazione Futurart e dalla stessa Soccer Macerata Campania in collaborazione con Don Capuano, nasce dalla volontà di ribadire il valore dello sport come momento di aggregazione ed inclusione, valori universali che rappresentano caposaldi della fede cristiana. Alla due-giorni prenderanno parte, oltre alla locale scuola calcio della Soccer, la rappresentative dei 2011-2012 di Juve San Prisco, Rinascita Sannicolese e Joshua San Tammaro.

