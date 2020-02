Lunedi’ riapre la quarta rampa perimetrale Melito. [video]

Riaprirà lunedì 17, alle ore 9:30, la quarta rampa della Sp500 Perimetrale di Melito direzione Lago Patria. I lavori hanno riguardato il rifacimento di giunti e tappetino. Con quest’ultima apertura si è completata l’operazione di messa in sicurezza ed in esercizio di svincoli e rampe della perimetrale. “Sono certo – ha commentato il consigliere Cacciapuoti – che queste lavorazioni consentiranno un miglioramento del flusso veicolare in un’ area molto trafficata, soprattutto in virtù della strategicità di collegamento”.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa