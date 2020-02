Ludovica Nasti, nuovi progetti per l’attrice geniale

Tanti progetti per Ludovica Nasti, lanciata dalla serie cult L’Amica Geniale attualmente in onda su Rai 1 . E la giovanissima attrice continua a far parte del cast della soap opera di Rai Tre Un Posto al Sole, ma si dedicherà ad altri nuovi impegni. Ludovica sarà infatti una delle protagoniste dell’ultimo film di Marcello Sannino, intitolato Rosa Pietra e Stella, e il volto di due cortometraggi: Il Nostro Nome è Anna, incentrato sulla storia di Anna Frank e diretto da Mattia Mura, e Fame, con la regia di Alessio Nuzzo e con al centro della scena la città di Napoli.

I lavori della Nasti non finiscono qui: oltre ad apparire in alcuni flashback della seconda stagione de L’Amica Geniale, la ragazza ha deciso di lanciarsi nel mondo del canto grazie a Qualcosa di Geniale, scritta da Ornella Della Libera e Gina Magurno, dove quest’ultima è anche autrice della musica. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è un inno all’amicizia che si pone come obiettivo quello di trasmettere i valori legati alla stessa. Infine, nei prossimi mesi, uscirà il primo libro di Ludovica Nasti, il cui titolo è ancora top secret. Si preannuncia un 2020 super per la giovane artista. Insomma una star a dir poco geniale che vive un momento d’oro e meritato , sempre supportata dalla sua splendida famiglia .

