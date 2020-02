Liu Jo Luxury presenta in anteprima la capsule Cuore nella mostra “BE A SWEETHEART_Il cuore nel gioiello moda” organizzata da HOMI Fashion&Jewels in collaborazione con il Poli.Design

Bruno Nardelli (Ad Liu Jo Luxury): Le collezioni di gioielli per Liu Jo Luxury sono e saranno sempre di più caratterizzanti nella nostra offerta”

Liu Jo Luxury esalta l’amore attraverso la rivisitazione del cuore lanciando una capsule dedicata all’interno della collezione Primavera/Estate 2020. La capsule sarà presentata in anteprima fino al 18 febbraio a Milano a Palazzo Giureconsulti e sarà esposta come parte della mostra “BE A SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda”, organizzata da HOMI Fashion&Jewels in collaborazione con il Poli.design del Politecnico di Milano e dedicata alle interpretazioni del cuore nella gioielleria fashion, nelle sue declinazioni in equilibrio tra arte e moda, sacro e profano, amore e sentimenti.

La capsule si caratterizza per un design innovativo in cui la trama merlettata esprime il connubio perfetto tra femminilità e glamour e si compone di collane, bracciali e orecchini a tema.

“Il cuore – dichiara l’AD di Liu Jo Luxury Bruno Nardelli – è un must delle nostre collezioni di gioielli e in questi dodici anni lo abbiamo proposto attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre un grande successo. Le collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul mercato, sono e continueranno ad essere tra gli elementi caratterizzanti dell’offerta Liu Jo Luxury.”

Liu Jo Luxury

Con quasi 120 milioni di fatturato e quasi tre milioni di pezzi venduti negli ultimi 12 anni Liu Jo Luxury, la brand extension di Liu Jo per gli orologi e gioielli, è uno dei casi di successo del settore a livello internazionale nel segmento di mercato del lusso accessibile.

Il brand di gioielli e orologi nato come licenza di Liu Jo e che faceva capo alla Nardelli Luxury di Bruno Nardelli, è diventato nel 2017 Liu Jo Luxury Srl, joint venture di Liu Jo con Nardelli.

La nuova società, vede Bruno Nardelli come Amministratore Delegato e come Presidente Marco Marchi, Amministratore Unico di Liu Jo, è nata con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Brand Liu Jo Luxury, principalmente sui mercati esteri, qualificandone ulteriormente la visibilità a livello internazionale.

Il brand Liu Jo Luxury è stato oggetto negli ultimi anni anche di indagini universitarie come nel caso dello studio comparato sul visual merchandising condotto dalla IULM, la Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano, che ha evidenziato come Liu-Jo Luxury sia il brand più riconosciuto della gioielleria fashion ed è diventato, inoltre, tra i case history più studiati dalle università italiane. Oltre al Politecnico e alla IULM, le performance aziendali hanno indotto negli anni a occuparsi del brand atenei come la Bocconi di Milano, la Sapienza di Roma e il Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La mostra

Homi Fashion&Jewels celebra il cuore nelle sue molteplici interpretazioni, con gioielli realizzati da giovani designer e da maison del gioiello moda, da stilisti, artigiani e artisti i cui gioielli ci mostrano il cuore tanto nelle sue caratteristiche materiali che nei suoi riferimenti spirituali. La mostra interpreta il cuore in tre accezioni: cuore come manifesto, ovvero come portatore di un messaggio; cuore come dono d’amore e connessione tra due persone; cuore legato ad una dimensione spirituale, ispirato ai simboli del sacro.

“BE A SWEETHEART_Il cuore nel gioiello moda”

Milano, Palazzo Giureconsulti

Orari: 10.00/18.30 – Ingresso Libero

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa